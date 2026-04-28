Emis killa, inizia il conto alla rovescia per il “Club Tour 2026”

Dal 2 maggio nelle città italiane ed europee

Sta per partire il Club Tour 2026 di Emis Killa, che segna il ritorno dell’artista sui palchi dei principali club italiani con una serie di appuntamenti attesi dal suo pubblico. Il tour prenderà il via il prossimo 2 maggio al Concordia di Torino, dando ufficialmente inizio a un nuovo capitolo live che vedrà Emis Killa riportare sul palco tutta l’energia e l’impatto che da sempre caratterizzano i suoi concerti.

Emis Killa, uno degli artisti più carismatici live nella scena rap, porterà il suo migliore repertorio nei principali club, a partire da sabato 2 maggio 2026 al Concordia di Torino, proseguendo poi domenica 3 all’Hall di Padova, giovedì 7 al Viper di Firenze, venerdì 8 all’Orion di Roma e sabato 9 al Mamamia di Senigallia (AN). La tournée, prodotta da Friends&Partners e Vivo Concerti, continuerà poi martedì 12 all’Estragon di Bologna e con un doppio appuntamento al Fabrique di Milano venerdì 15 (sold out) e sabato 16, per poi spostarsi in tre delle maggiori città europee, per la prima volta nella sua carriera: mercoledì 20 a La Nau di Barcellona, venerdì 22 a Parigi presso La Place, concludendo domenica 24 maggio al The Garage di Londra.

Il tour sarà occasione per portare finalmente dal vivo, oltre a brani provenienti dalla pluriennale carriera di Emis Killa, le canzoni di “Musica Triste”, l’ultimo album dell’artista uscito a fine 2025. “Musica Triste” è un album la cui identità ha attraversato più di una trasformazione nel corso della sua realizzazione. Durante la stesura Emis Killa ha iniziato a ragionare secondo quello che gli dettava il cuore, pensando a cosa lo rappresentasse veramente, anche eventualmente a discapito di una fruibilità più mainstream. È nato così un progetto che si distingue per un impianto rap solido, strofe estese, rime strutturate e ritornelli eterogenei, che spaziano da soluzioni più dirette e ritmate ad altre più melodiche, con una scrittura volutamente più immediata. “Musica Triste”, tredicesimo progetto dell’artista, tra album, EP e Mixtape, è uscito a distanza di oltre due anni dall’ultimo album “Effetto Notte”, certificato disco di platino.

CALENDARIO CLUB TOUR 2026

sabato 2 maggio 2026 @ Concordia – TORINO

domenica 3 maggio 2026 @ Hall – PADOVA

giovedì 7 maggio 2026 @ Viper – FIRENZE

venerdì 8 maggio 2026 @ Orion – ROMA

sabato 9 maggio 2026 @ Mamamia – SENIGALLIA (AN)

martedì 12 maggio 2026 @ Estragon – BOLOGNA*

venerdì 15 maggio 2026 @ Fabrique – MILANO SOLD OUT

sabato 16 maggio 2026 @ Fabrique – MILANO NUOVA DATA

mercoledì 20 maggio 2026 @ La Nau – BARCELLONA

venerdì 22 maggio 2026 @ La Place – PARIGI

domenica 24 maggio 2026 @ The Garage – LONDRA

*per i concerti all’Estragon di Bologna l’accesso è consentito ai minori di 16 anni solo se accompagnati da un maggiorenne.