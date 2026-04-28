Dal 1° maggio gli Emirati Arabi usciranno dall’OPEC e dall’OPEC+

Gli EAU citano la necessità di allineare la produzione agli interessi nazionali e alla strategia a lungo termine

Gli Emirati Arabi Uniti annunciano il loro ritiro dall’OPEC e dall’OPEC+ con effetto dal 1° maggio 2026. Questa decisione segna una svolta storica nella politica petrolifera del Paese (membro dal 1967), mirata ad aumentare la produzione indipendente e ad accelerare gli investimenti energetici, allontanandosi dalle quote di restrizione imposte dal gruppo. Il ritiro rappresenta un colpo significativo per l’alleanza OPEC+, in particolare per l’Arabia Saudita, poiché priva il cartello del suo terzo produttore più importante.

Le motivazioni

Gli EAU citano la necessità di allineare la produzione agli interessi nazionali e alla strategia a lungo termine, spingendo per una maggiore capacità produttiva (puntando a oltre 4 milioni di barili al giorno) che era limitata dalle quote OPEC+. Nonostante l’uscita, gli EAU continueranno a comportarsi come fornitori “responsabili e affidabili”, aumentando la produzione in modo graduale.