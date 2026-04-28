A Venezia in arrivo la personale di Francois Reboul

Doppio appuntamento espositivo per l’artista francese François Reboul, protagonista della mostra personale Beyond Chaos

Doppio appuntamento espositivo per l’artista francese François Reboul, protagonista della mostra personale Beyond Chaos, in programma dal 1° maggio al 15 agosto, seguita da From Chaos to Freedom dal 28 agosto al 22 novembre, a cura di Vittoria Brachi. Il progetto, articolato tra Spazio SV – ex scoletta San Zaccaria – e l’atelier dell’artista, riunisce la nuova serie di lavori avviata nel 2020, incentrata su una rilettura personale dell’espressionismo astratto.

Attivo tra Venezia e la Provenza, Reboul lavora sulla superficie come luogo di tensione: il gesto resta visibile, la materia si stratifica, il colore costruisce e disgrega allo stesso tempo. Le immagini emergono e si dissolvono, oscillando tra astrazione e figura, mentre corpi e tracce affiorano senza mai stabilizzarsi.

Più che rappresentare, queste opere accadono. La pittura diventa un processo aperto, un campo di forze dove convivono controllo e perdita, struttura e istinto. Al centro, una posizione chiara: l’astrazione come forma di libertà, capace di attivare uno sguardo in continuo movimento