A “Elisir” Helicobacter Pylori e misurazione dell’udito

L’Helicobacter Pylori è un batterio che colonizza la mucosa dello stomaco causando infiammazione cronica. Purtroppo, oltre alla gastrite, l’Helicobacter pylori può causare anche ulcere e cancro allo stomaco. Importantissimo quindi capire qual è il modo migliore per proteggersi da questo batterio. Ne parla il professor Antonio Gasbarrini, ordinario di Medicina Interna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 28 aprile alle 10.50 su Rai 3.

Nella rubrica “Mangiarsano” focus, invece, sulle fave. In questo periodo dell’anno è possibile consumarle fresche, ma si conoscono davvero tutto sulle proprietà di questi preziosi legumi? Risponde il professor Rolando Bolognino, nutrizionista e docente all’Università Unitelma la Sapienza di Roma.

Lo spazio conclusivo della puntata sarà dedicato alla rubrica “Come si fa”, nella quale verrà approfondito il tema della misurazione dell’udito. Come vengono effettuati i controlli? Quali sono i soggetti che dovrebbero sottoporsi a questo esame? E quali sono le novità sugli apparecchi acustici di ultima generazione? Lo spiegherà il professor Marco Radici, direttore della Uoc di Otorinolaringoiatria all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola.