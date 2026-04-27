“Toscana sommersa” è il nuovo libro di Massimo Zaccaria

Massimo Zaccaria è nato a Mesagne (Brindisi) e vive a Campi Bisenzio. Lavora a Firenze come tecnico manutentore, mestiere che gli ha fornito la lente clinica per comprendere i problemi idraulici del territorio

Massimo Zaccaria è nato a Mesagne (Brindisi) e vive a Campi Bisenzio. Per un tragico scherzo del destino, abita in via Nazario Sauro: l’esatto omonimo di quella strada di Livorno dove si consumò la drammatica alluvione del 2017. Lavora a Firenze come tecnico manutentore, mestiere che gli ha fornito la lente clinica per comprendere i problemi idraulici del territorio, ma che non lo ha protetto dall’essere un naufrago come tanti altri nel novembre 2023. Avendo vissuto l’assedio dell’acqua e del fango in prima linea, ha scelto di non voltarsi dall’altra parte: ha raccolto la rabbia, le testimonianze e il dolore della sua comunità per farne un argine di parole. Toscana sommersa è il suo atto di denuncia, il suo contributo affinché le colpe non vengano lavate via dal silenzio.