Stasera a “Newsroom” “Narcos, i baby sicari d’Europa”. Ospite: Roberto Saviano

Sempre più giovani vengono arruolati dal narcotraffico per uccidere. Un fenomeno in espansione che attraversa l’Europa e arriva fino all’Italia, al centro della nuova puntata di “Newsroom” dal titolo “Narcos, i baby sicari d’Europa”, in onda questa sera alle 21.15 su Rai 3.

Il programma crossmediale di Monica Maggioni unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare le grandi questioni globali e di attualità.

Chi sono i minori europei reclutati dai narcotrafficanti per diventare sicari? Dove e quanta droga approda nei porti in Europa? E chi gestisce questo traffico internazionale? L’inchiesta si sviluppa attraverso due continenti nei cartelli del narcotraffico per capire come si muovono i carichi di stupefacenti, in che modo vengono usati i ragazzini per uccidere e come si crea questo ricchissimo mercato criminale che interessa anche il nostro paese. Al centro del racconto, i narcos come veri e propri “padroni del mondo”, tema chiave di questa stagione del programma.

Ospite della puntata, lo scrittore Roberto Saviano. “Newsroom” unisce reportage, analisi dei dati, testimonianze e interviste, dando vita a un percorso di approfondimento che nasce all’interno della redazione, dove un gruppo di giornalisti sviluppa domande e indagini per interpretare una realtà sempre più complessa e non di rado contraddittoria.

Da “Newsroom” nascerà la versione docuseries che verrà pubblicata su Raiplay.