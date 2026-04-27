Oroscopo di oggi, lunedì 27 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 27 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Se oggi ci ritroviamo stanchi e poco motivati, concediamoci un momento di ozio, abbandoniamo temporaneamente il nostro impulso all’azione. Un po’ d’ansia e insicurezza sul piano familiare. Cerchiamo di non reagire con foga, ne veniamo a capo.
Toro
Ottimo dialogo con i figli e serenità fra le mura domestiche. Dedichiamoci alle attività che ci stanno a cuore, ne traiamo il massimo profitto. La Luna ci sollecita a iniziare una cura per prevenire i problemi digestivi, spesso legati al cambio di stagione.
Gemelli
Nonostante il periodo sia poco esaltante dal punto di vista economico, grazie all’esperienza accumulata, riusciamo a escogitare rimedi efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità: studiamo nuove strategie per risolverli e non perdiamo la calma.
Cancro
Circondata e sostenuta da una lunga serie di astri favorevoli, la nostra Luna ci invita a muoverci in piena autonomia, guidati dal nostro intuito. La logica e la creatività vanno di pari passo, insieme sfornano soluzioni geniali per qualsivoglia problema.
Leone
La Luna alle nostre spalle ci invita a fare un piccolo passo indietro, una scelta che ci fa guadagnare terreno in termini di consapevolezza. Contiamo su intuizioni preziose, per sistemare le questioni personali più delicate. Emozioni bollenti.
Vergine
Senso pratico e serenità interiore ci sostengono, qualora dovessimo affrontare scelte importanti nell’ambito familiare o professionale. La Luna in Cancro viaggia al nostro fianco e dà profondità alle intenzioni, arricchite pure dall’energia di Giove.
Bilancia
Cerchiamo di essere meno suscettibili e di non prendere per offese quelle che invece sono critiche costruttive: accettiamo i buoni consigli. Un piccolo contrasto nella nostra relazione suggerisce di interrogarci. Quanto siamo disposti a fare per amore?
Scorpione
Un bel trigono d’Acqua della Luna a nostro favore. Complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Sensazioni forti e tenere coccole. Giornata all’insegna del successo e dell’appagamento interiore. In primo piano sentimenti e famiglia.
Sagittario
Un momento positivo. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall’ottimismo e dalla buona sorte, abbiamo ottime probabilità di riuscita. Prendiamo in considerazione la possibilità di gestire delle risorse finanziarie che abbiamo in comune.
Capricorno
Giovedì ricco di contraddizioni. Straordinario per l’amore, perturbato per lavoro e denaro. Attenti alla fretta, le persone non sono come sembrano. Incerti sulla piega che possono prendere le questioni professionali, impulso e sfiducia si alternano velocemente.
Acquario
Oggi, in quanto ad abilità manuali, siamo imbattibili. Dedichiamoci alla cucina, al cucito, al riordino di armadi, cassetti, arieggiamo la casa. Una passeggiata nella natura con l’amico quattrozampe e la persona amata ci rilassa e rasserena gli animi.
Pesci
Strappi emotivi ricuciti e buonumore. Sereno il rapporto con i figli e con i giovani della famiglia. Notizie in arrivo per chi di noi le aspetta. Se c’è un problema da risolvere, non cerchiamo fuori le soluzioni. Sono dentro di noi, nelle nostre sensazioni.