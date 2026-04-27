Nella settimana di “È sempre mezzogiorno!” tra gli ospiti Alessandro Siani e Serena Bortone

Sarà Alessandro Siani, l’ospite che aprirà la nuova settimana di “È sempre mezzogiorno!”, in onda da lunedì 27 aprile a venerdì 1° maggio alle 11.55 su Rai 1

Sarà Alessandro Siani, l’ospite che aprirà la nuova settimana di “È sempre mezzogiorno!”, in onda da lunedì 27 aprile a venerdì 1° maggio alle 11.55 su Rai 1. Siani sarà intervistato da Antonella Clerici, che non mancherà di coinvolgerlo anche ai fornelli, tra risate e ricette. Atteso, lunedì, anche Vincenzo Capuano, che sfornerà le sue pizze d’autore. Mercoledì 29 aprile, invece, sarà Serena Bortone ad entrare nella cucina, per raccontare di sé e dei suoi progetti lavorativi, tra tv, radio ed editoria.

Al fianco di Antonella Clerici non mancherà poi il cast della trasmissione: Fulvio Marino con i suoi impasti di pani e lievitati; Daniele Persegani con i consigli sulla lavorazione degli ingredienti; la nutrizionista Evelina Flachi con i suggerimenti su come coniugare gusto e benessere; e l’istrionico Alfio Bottaro, prezioso animatore dello studio. Federico Quaranta porterà in studio le meraviglie del territorio italiano, raccontando i luoghi più suggestivi del nostro paese. L’enogastronomo Andrea Amadei guiderà invece gli spettatori alla scoperta degli abbinamenti tra vini e piatti, dando voce ai produttori di eccellenze provenienti da tutta Italia. La giornalista Angela Frenda, nel caratteristico bosco allestito nello studio, si confronterà con Antonella Clerici svelando storie che intrecciano spettacolo, cultura e cucina. Infine, nell’appuntamento di venerdì 1° maggio, tornerà la rubrica di Carlotta Mantovan, con le sue incursioni nel mondo food tra tendenze, curiosità e novità golose.

Il programma, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Stand by me, vedrà arrivare negli studi Rai di via Mecenate a Milano anche una brigata di cuochi provenienti da ogni angolo d’Italia, con tante idee per rivisitare le tradizioni dei territori, in chiave moderna, spiegate passo passo.