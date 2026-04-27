Le vacanze dei signori Lagonia di Teatrodilina a Roma, Napoli, Milano

Tutte le info utili sullo spettacolo Le vacanze dei signori Lagonìa di Teatrodilina che sarà allo Spazio Diamante a Roma dal 6 al 9 maggio

Dopo il successo nella scorsa stagione, torna allo Spazio Diamante dal 6 al 9 maggio (mercoledì, giovedì, venerdì ore 20.30, sabato ore 19) Le vacanze dei signori Lagonìa scritto da Colella e Lagi, con Francesco Colella e Giovanni Ludeno con la regia di Francesco Lagi, fresco della calorosa accoglienza nelle sale cinematografiche del suo Il Dio dell’Amore con, tra gli altri attori, proprio Colella nel ruolo del poeta Ovidio.

Il tema del rapporto di coppia, colto in tutte le sue fragilità, così umanamente scandagliato da Francesco Lagi nelle sue produzioni, è qui ambientato su una spiaggia calabrese, tra famiglie rumorose e le borse termiche per l’immancabile pranzo. Una lei molto ciarliera e un lui praticamente silente, rivivono la propria storia insieme, fatta di gioie e dolori, fraintendimenti e gelosie, passione e assenze. Una prova attoriale, quella di Francesco Colella e Giovanni Ludeno, che spinge lo spettatore nell’intimità dei personaggi, tra sogni e rimpianti, per rivelarli ironici, incantati, visionari, ma tanto reali. Una commedia tanto divertente quanto amara.

Su una spiaggia ci sono due anziani signori, marito e moglie, sono i signori Lagonìa. Mentre le onde si arrotolano nel mare, si srotolano i loro pensieri. In questa giornata c’è il tempo per una maledizione e una nuotatina a largo, per il ricordo di una bimba e per quello di una dieta finita già di lunedì; c’è un gabbiano che muore d’infarto e una nuvola a forma di coniglio, c’è una canzone di Gianni Morandi e la fine del mondo; c’è, infine, una barca che li può portare via. C’è l’epica di un matrimonio durato quarant’anni e questo giorno qua, che non è un giorno qualsiasi della loro vita.

foto di Arianna del Grosso