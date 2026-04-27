“La casa degli spiriti” arriva su Prime Video: dal 29 aprile la saga di Isabel Allende

La serie, prodotta da FilmNation e girata in Cile in lingua spagnola, riporta sullo schermo il celebre romanzo

Dopo l’adattamento cinematografico del 1993, La casa degli spiriti di Isabel Allende torna in una nuova versione televisiva prodotta da FilmNation Entertainment e disponibile su Prime Video dal 29 aprile.

La serie, girata interamente in Cile e in lingua spagnola, rappresenta una rilettura fedele e contemporanea del celebre romanzo, con la stessa Allende tra i produttori esecutivi. Un elemento che rafforza l’idea di una “restituzione culturale” dell’opera al suo contesto originario, dopo anni di adattamenti filtrati da produzioni europee e statunitensi.

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EPISODI E TRAMA

La storia sarà articolata in otto episodi: i primi tre verranno rilasciati il 29 aprile, seguiti da una distribuzione settimanale fino al finale previsto per il 13 maggio. La trama attraversa circa cinquant’anni di storia di un Paese sudamericano, raccontando le vicende di tre generazioni di donne Clara, Blanca e Alba tra memoria familiare, tensioni politiche, amore e trasformazioni sociali.

Nel cast figura Nicole Wallace, classe 2002, già nota per “È colpa nostra?” e Ni una más, che interpreta Clara del Valle in una delle fasi della sua vita. La produzione è affidata a FilmNation Entertainment, già coinvolta in titoli come Anora e Conclave.

Sarà quindi una serie che tra memoria, identità e cambiamento sociale, rilancia uno dei romanzi più iconici della letteratura latinoamericana, con un adattamento che punta a restituirne tutta la forza narrativa e culturale.