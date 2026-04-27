Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarezza al ministero della Giustizia

La Presidenza della Repubblica vuole chiarire la correttezza dei dati alla base del provvedimento di grazia alla luce di notizie di stampa

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa.»

La lettera è stata mandata dal Quirinale dopo l’articolo pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano dal quale emergerebbero circostanze, relative al figlio di Nicole Minetti, diverse da quelle rappresentate al presidente della Repubblica con la domanda di grazia.

La vicenda

Il Fatto Quotidiano ha riferito che il bambino al centro della vicenda che ha portato alla grazia concessa dal presidente Sergio Mattarella a Nicole Minetti avrebbe una madre biologica in Uruguay. Secondo il quotidiano, la donna, María de los Ángeles González Colinet, risulterebbe irreperibile, mentre l’avvocata che la assisteva sarebbe morta carbonizzata insieme al marito in circostanze ancora da chiarire. La ricostruzione metterebbe in dubbio l’ipotesi di abbandono del minore alla base della richiesta di clemenza.