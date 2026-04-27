Al via la settimana de “La volta buona” su Rai 1 con Caterina Balivo e tanti ospiti

A La Volta Buona si parlerà di amore e relazioni con Barbara Bouchet e l’attore Manuel Casella, ex fidanzato di Amanda Lear

Il divano de “La Volta Buona” è pronto ad accogliere nuovi ospiti e nuove storie, a partire da lunedì 27 aprile alle 14 su Rai 1. Questa settimana, nel daily show condotto Caterina Balivo si parlerà di amore e relazioni con Barbara Bouchet e l’attore Manuel Casella, ex fidanzato di Amanda Lear.

Spazio poi alla bellezza e alla chirurgia estetica, con il professor Pietro Lorenzetti, Laura Freddi e Clizia Incorvaia, per un confronto tra esperienze e nuove tendenze.

La rubrica dedicata all’alimentazione vedrà protagonisti il professor Giorgio Calabrese, Guillermo Mariotto e Jasmine Carrisi.

Non mancherà l’attualità, con un approfondimento sulle truffe, con ospiti e testimonianze, per parlare di un fenomeno sempre più diffuso e offrire strumenti utili agli spettatori.

A chiudere la settimana, il 1° maggio, una puntata speciale con i momenti più memorabili della trasmissione, per ripercorrere le emozioni, le storie e gli incontri che hanno segnato questa stagione del programma.