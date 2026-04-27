A “Elisir” oggi su Rai 3 il cuore e i fattori di rischio

Quali sono i fattori di rischio che possono condizionarne la salute e il buon funzionamento del cuore? È possibile prevenire eventi come l’infarto e l’ictus modificando gli stili di vita e l’alimentazione? Le risposte oggi a “Elisir”

Quali sono i fattori di rischio che possono condizionarne la salute e il buon funzionamento del cuore? È possibile prevenire eventi come l’infarto e l’ictus modificando gli stili di vita e l’alimentazione?

A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 27 aprile alle 10.50 su Rai – ne parlerà, in studio, il professor Gianfranco Parati, professore onorario di Medicina Cardiovascolare all’Università di Milano–Bicocca e direttore scientifico dell’Istituto Auxologico IRCCS di Milano, nonché Presidente della Lega Mondiale contro l’Ipertensione.

A seguire, nello spazio “È vero che?”, si cercherà di fare chiarezza sulle verità e i luoghi comuni che riguardano la salute del piede con la professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. Infine, nella rubrica “ABC della salute” si parlerà di astenia, quella sensazione di stanchezza cronica e mancanza di forza che non migliora con il riposo. Quali possono essere le cause? E quali sono i rimedi più validi per affrontare questo problema? Risponderà a tutti i quesiti la dottoressa Marina Moscatelli, medico di base.