Roma centro torna a respirare: il 1 maggio inaugura Parco Caracalla con Geppo Show e il concertone dedicato alla musica dei grandi cantautori romani

A pochi passi dalle Terme di Caracalla apre ufficialmente Parco Caracalla, in Viale Guido Baccelli, 71 – un’area verde destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per la socialità urbana.

Un luogo dove natura e intrattenimento si incontrano, pensato per vivere il tempo libero in chiave contemporanea, tra relax, cultura e condivisione.

L’inaugurazione, in programma giovedì 1° maggio dalle 11:30, (con ingresso ad offerta libera) si presenta come una grande giornata evento aperta al pubblico, dove natura e intrattenimento si incontrano, dando forma a un’esperienza contemporanea fatta di relax, cultura e condivisione.

Il parco si trasformerà in un palcoscenico diffuso con:

aree picnic immerse nel verde

concerti dal vivo

comedy

talk

dj set dalle 19:30 fino a chiusura

Street food e vini naturali

A completare l’esperienza, una selezione di espositori dell’Hippie Market, realtà consolidata nel panorama romano, con proposte di handmade, vintage e design indipendente.

Comedy & Intrattenimento

Grande protagonista della giornata sarà la comicità dal vivo dalle ore 14:00 alle 17:00

Geppo Show porterà sul palco uno spettacolo diretto e coinvolgente: monologhi e barzellette che raccontano con ironia la romanità contemporanea, in uno stile reso popolare anche sul web e in radio. Una comicità capace di parlare a tutte le generazioni, tra satira e osservazione del quotidiano.

Accanto a lui:

Marco Baldini , storico volto radio-televisivo, che guiderà l’evento con ritmo e intrattenimento

, storico volto radio-televisivo, che guiderà l’evento con ritmo e intrattenimento Gianluca Giugliarelli , attore e comico visto a Zelig Off e Made in Sud

, attore e comico visto a Zelig Off e Made in Sud Dani Bra, rappresentante della nuova comicità, con uno stile fresco vicino alle nuove generazioni dalla grande presenza scenica

Area Food & Picnic

Il parco sarà vissuto anche attraverso il cibo, con un’offerta gastronomica pensata per

essere goduta all’aperto. Sarà possibile acquistare cestini da picnic da gustare direttamente

sul prato, in un’atmosfera rilassata e conviviale.

Tra i food partner presenti:

● 180 Grammi Pizzeria

● Kebhouze

● Ape Magna

● Fermenteria

● Parrot Meat House & Grill

IL CONCERTONE

Indiscussi protagonisti ”GRA” (Grandi Romani Autori) che propongono dalle 18:00 uno spettacolo musicale che racchiude i più grandi successi musicali nati nella capitale per mano degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il repertorio comprende brani degli “storici” Venditti, Baglioni, Zero, De Gregori, passando per Britti, Barbarossa, Califano, fino ad arrivare ai più “moderni” Silvestri, Gazzè e Mannarino e senza trascurare la tradizione con le più “goliardiche” “tanto pe’ cantà” e “la società dei magnaccioni”.

TALK

Alle 12:30 talk artistico di Edicola Emporio con la fotografa Albena Nikolova, sul rapporto tra immagine e narrazione urbana

Un nuovo spazio per Roma

Parco di Caracalla si candida a diventare un punto di aggregazione stabile per cittadini e visitatori, un luogo dove incontrarsi, rilassarsi e vivere esperienze condivise nel cuore della città.

Un format che rompe con l’idea tradizionale di parco, dove non si viene solo a passeggiare.

Si viene a restare.

Un parco che non è solo verde, ma energia, cultura e comunità. È un modo diverso di vivere Roma

Un primo maggio che segna una ripartenza.

E un progetto che restituisce a Roma uno spazio atteso da tempo.