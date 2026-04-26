Viaggiare in Europa con animali da compagnia: la guida OIPA aggiornata

Cambiano le regole per viaggiare in Europa con gli animali: spostarsi con il proprio amico a quattro zampe richiederà qualche accorgimento in più

Cambiano le regole per viaggiare in Europa con gli animali: spostarsi con il proprio amico a quattro zampe richiederà qualche accorgimento in più. Un riassetto che riguarderà i viaggi non commerciali, con l’obiettivo di rendere più facile il controllo delle malattie animali e ampliare le specie considerate “da compagnia”, rendendo di fatto più uniformi i controlli sanitari in tutto il territorio europeo.

Sono numerosi e puntuali gli aggiornamenti introdotti da diversi nuovi regolamenti comunitari anche in materia di viaggi con gli animali. Per orientarsi tra le novità, l’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) mette a disposizione la mini guida “Viaggiare con il nostro quattrozampe – Edizione 2026“, a cura dell’Avv. Claudia Taccani, responsabile dell’Ufficio Legale dell’associazione, in cui vengono illustrati anche i principali cambiamenti.

Uno strumento pratico pensato per aiutare i detentori di animali a orientarsi tra obblighi, regolamenti, diritti e buone pratiche durante gli spostamenti in auto, treno, nave o aereo, sia in Italia che all’estero. Non mancano consigli pratici per l’organizzazione del viaggio e indicazioni su come prevenire eventuali problemi o disagi per gli animali, così come pillole legali per conoscere i nostri diritti.