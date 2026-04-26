Stasera su Rai 2 doppio episodio di NCIS in prima Tv: la trama

Stasera su Rai 2 torna NCIS con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Rocky Carroll: la trama degli episodi
Domenica 26 aprile 2026 alle 21:20 torna la 23/a stagione di NCIS in prima visione Tv. Nel primo episodio, durante una normale lezione di guida tra un padre ed il figlio, un paracadutista della Marina, il tenente Max Winger, atterra improvvisamente sulla loro preziosa Mustang, sale a bordo e scompare insieme al ragazzo.
Nel secondo episodio, Jimmy si offre di testare il nuovo chatbot IA che il Dipartimento di Giustizia vuole affiancare alla squadra. Down, il robot-assistente, aiuta Palmer nelle indagini sul caso di un truffatore che ha sabota – to l’orologio atomico della Marina.