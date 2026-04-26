Sanremo in fiore a Linea Verde stamani su Rai 1

Domenica 26 aprile 2026 alle 12:00 su Rai 1 torna Linea Verde. La puntata di oggi è dedicata allo storico e tradizionale Corso Fiorito, che ogni anno colora la città di Sanremo

Domenica 26 aprile 2026 alle 12:00 su Rai 1 torna Linea Verde, il programma dedicato al territorio e al reparto enogastronomico e agroalimentare, colonne portanti dell’economia nazionale. Occhio attento alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche mirate alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio. La puntata di oggi è dedicata allo storico e tradizionale Corso Fiorito, che ogni anno colora la città di Sanremo con la sfilata dei carri allegorici allestititi con i fiori della costa ligure.