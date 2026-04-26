“Roma città aperta”, capolavoro di Rossellini, stasera su Rai 5: la trama del film

Stasera su Rai 5 “Roma città aperta” con Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Nando Bruno, Marcello Pagliero, Francesco Grandjacquet: la trama del film

Nel 1945, a pochi mesi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, “Roma città aperta” di Roberto Rossellini arriva nelle sale italiane, segnando l’inizio del Neorealismo. Girato tra le macerie della guerra e con mezzi di fortuna, il film racconta la Resistenza romana contro l’occupazione nazista attraverso personaggi indimenticabili, a partire dai due protagonisti interpretati da Anna Magnani e Aldo Fabrizi.

Le riprese furono un’impresa: pellicola recuperata tra mille difficoltà, set improvvisati, fondi inesistenti, attori in parte presi dalla strada. Eppure, il risultato è stato straordinario. Oggi il film di Rossellini resta ancora un potente manifesto di coraggio e verità, un’opera capace di emozionare generazioni di spettatori.