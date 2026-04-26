Oroscopo di oggi, domenica 26 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 26 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Configurazioni confusionarie ci rendono poco combattivi. Parliamo con franchezza, ma teniamo conto della sensibilità di chi ci circonda. La Luna e Nettuno in aspetto dinamico ci suggeriscono di stare attenti all’emotività, particolarmente accesa.
Toro
Approfittiamo di questo momento tranquillo per mettere a punto i nostri progetti. E se dagli amici arrivano proposte, accettiamole senza riserve. Novità in arrivo dalla rete: informazioni e messaggi ci forniscono spunti davvero preziosi per la carriera.
Gemelli
Influenze affettuose mettono una pezza ai nostri bisticci con il compagno. Spiegazioni chiare e sincere alleviano i morsi pungenti della gelosia. Mettiamo il massimo impegno nel lavoro. Progetti che diventano basi per un futuro sviluppo dell’attività.
Cancro
Atmosfera da favola in senso letterale, popolata da strane fantasie. Ci smarriamo un po’ in un mondo fantastico e perdiamo il contatto con la realtà. Situazione piuttosto perturbata. Torniamo con i piedi per terra, come suggeriscono Saturno e Nettuno.
Leone
Con i figli un po’ ribelli e allergici alla disciplina, alzare la voce serve a poco. Spieghiamo con toni pacati le motivazioni delle regole stabilite. L’energia per affermare il nostro punto di vista non ci manca, facciamolo senza servirci dell’arroganza.
Vergine
La Luna in Cancro dà un contributo positivo a questo mercoledì che si preannuncia sereno, ideale per una riunione in famiglia o con gli amici. Nel caso dovessimo incontrare una persona interessante, lasciamoci guidare dal nostro innato buonsenso.
Bilancia
Grane professionali scombinano i nostri programmi? Confidiamo in un amico e affidiamoci alle sue mani esperte, insieme la soluzione arriva di sicuro. Prendiamo tempo, se non sappiamo che pesci pigliare, di fronte a un vecchio amore che ritorna a farsi vivo.
Scorpione
Casa e famiglia al primo posto dei nostri interessi. Un parente, bisognoso di compagnia, oggi potrebbe trovare in noi il suo angelo custode. Per portare i colleghi dalla nostra parte, forniamo pezze d’appoggio concrete a sostegno della nostra tesi.
Sagittario
Cielo terso, dopo la tempesta. Ripartiamo con la nostra inesauribile grinta e il nostro consueto ottimismo. Carriera sotto i riflettori. Idee ed entusiasmo in abbondanza. Abbiamo una carica tale da spostare montagne e ammansire l’amato.
Capricorno
Cambiamenti in vista in famiglia o nell’attività? Prendiamole come opportunità per migliorare, liquidiamo il passato e costruiamo il futuro. Alcune circostanze ci remano contro, niente però può fermarci. La nostra determinazione è ferrea.
Acquario
Oggi l’attenzione è puntata sulla professione. Specie se siamo alle prime armi, non facciamoci scoraggiare dalla rapidità di colleghi più esperti. Rispettiamo i nostri tempi e mettiamoci in osservazione per apprendere tutti i trucchi del mestiere.
Pesci
Una bella notizia, del tutto inaspettata, arriva in giornata. Prepariamoci a fare degli incontri, ma atteniamoci alle regole minime della prudenza. Dedichiamo tempo allo scrivere, disegnare, fare musica, diamo spazio alla creatività in ogni forma.