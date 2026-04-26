Oggi su Rai 3 a Kilimangiaro viaggi nella natura. E nella scienza

Anche un gesto semplice come viaggiare può trasformarsi in uno strumento di conoscenza e persino di ricerca scientifica. Se ne parla oggi su Rai 3 a “Kilimangiaro”

Anche un gesto semplice come viaggiare può trasformarsi in uno strumento di conoscenza e persino di ricerca scientifica. A “Kilimangiaro” – il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich, in onda domenica 26 aprile alle 16.45 su Rai 3 – lo racconta Rosario Balestrieri, ornitologo presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn e il Crimac (Centro Ricerche sulle Migrazioni e la Conservazione degli Uccelli): grazie a specifiche app collegate a centri di ricerca, ogni osservazione di piante e animali può diventare un dato prezioso per la scienza.

Si vola poi a Khiva, in Uzbekistan, con il collegamento di Leonardo Scarton, che lo scorso febbraio ha intrapreso un viaggio straordinario da Roma a Kyoto in sella a una bicicletta. Dal cuore dell’Asia centrale, racconterà a “Kilimangiaro” come un atto di coraggio possa trasformarsi in un’esperienza capace di portarti lontano.

Spazio anche alla storia e al cinema con Silvia Cinelli e il suo libro “La Ragazza di Cinecittà”. Attraverso il sogno di una giovane delle borgate romane, si entra nelle origini della grande macchina di Cinecittà, nata dall’intuizione di Luigi Freddi e immersa nelle atmosfere vibranti della Roma degli anni ’30.

Il viaggio diventa poi esperienza educativa con Pietro Vertamy, docente di arte e fotografia, in collegamento da Nicosia (Sicilia). Con tre studenti racconterà “Strade Maestre” un progetto che ribalta l’idea stessa di scuola, permettendo a ragazzi degli ultimi tre anni delle superiori di vivere un intero anno scolastico camminando.

Carlo Cottarelli, professore universitario, sarà ospite per presentare “L’economia facile” Un libro che rende finalmente accessibili i grandi temi dell’economia quotidiana, dalle tasse ai salari, dal prezzo della benzina ai meccanismi dei mercati. Con esempi concreti e linguaggio chiaro, offre gli strumenti per leggere con maggiore consapevolezza i meccanismi che influenzano la nostra vita di tutti i giorni.

“Kilimangiaro” è anche su RaiPlay.it.