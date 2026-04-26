Oggi su Rai 1 a “Domenica In” tra gli ospiti i Pooh, Sal Da Vinci, Patty Pravo

Grande musica nella nuova puntata di “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio

Grande musica nella nuova puntata di “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 26 aprile alle 14.00 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Il pomeriggio si aprirà con un ampio spazio dedicato ai Pooh, in studio per presentare il nuovo “Pooh 60: La nostra storia”, la raccolta celebrativa per festeggiare i 60 anni di carriera della band e, con l’occasione, il gruppo regalerà al pubblico una performance con i loro successi più amati.

Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, si racconterà a tu per tu con Mara Venier tra carriera e vita privata, e si esibirà con la sua hit “Per sempre sì”, il brano che dopo aver conquistato l’Ariston sarà in gara alla 70ª edizione di Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, dove l’artista rappresenterà l’Italia.

E ancora, nel salotto di Domenica In arriverà Patty Pravo con “Opera”, il brano che l’ha vista in gara al Festival, tratto dall’omonimo nuovo album della cantante.

Per lo spazio attualità Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Giovanna Botteri e Candida Morvillo.

Enzo Miccio racconterà Marcello Mastroianni e gli amori più importanti della sua vita, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.