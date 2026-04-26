La tua vita è il progetto più importante, l’esordio letterario di Luca Papa

Sarà presentato il prossimo 2 maggio alle ore 16.00 nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio il primo libro di Luca Papa, celebre coach delle eccellenze italiane

Sarà presentato il prossimo 2 maggio alle ore 16.00 nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio il primo libro di Luca Papa – celebre coach delle eccellenze italiane – “La tua vita è il progetto più importante – Personal Branding Coach”, edito da Reality Book, casa editrice con una lunga tradizione editoriale, che nel 2012 ha pubblicato “Il grande almanacco di Karol Wojtyła”, un’opera monumentale per ampiezza e profondità, dedicata alla figura di Giovanni Paolo II.

La presentazione sarà curata dallo stesso autore, che, da sempre, ama realizzare progetti multidisciplinari capaci di mettere in dialogo linguaggi artistici differenti: l’evento, infatti, sarà aperto dal Coro Cluster Roma di Elisabetta Nesca, impreziosito dall’esposizione di alcune opere pittoriche dell’artista Adrian Bol, mentre Serena Ansidoni darà voce ad una selezione di brani.

In un’epoca in cui il concetto di brand non riguarda più soltanto prodotti e aziende, ma coinvolge direttamente la vita delle persone, “La tua vita è il progetto più importante” si presenta come un manuale narrativo e motivazionale capace di intrecciare esperienza personale e riflessione sociale. Luca Papa racconta il suo percorso partendo dalle radici nella borgata romana, dove ha imparato presto che per emergere era necessario lottare, per poi passare attraverso il mondo dell’arte, della danza, dello spettacolo e infine della moda, con esperienze dirette in contesti di alto livello come Giorgio Armani e Fendi.

“La tua vita è il progetto più importante”, però non è solo un semplice memoriale: ogni episodio diventa l’occasione per sottolineare la possibilità di trasformare le difficoltà in risorse, le cadute in apprendimento, le delusioni in nuovi punti di partenza.

Il libro si propone come una guida per chiunque voglia costruire e comunicare la propria unicità nel mondo contemporaneo, dominato da algoritmi, social network e visibilità digitale. Papa insiste sul concetto che oggi il vero curriculum è ciò che Google restituisce digitando il proprio nome, e che la reputazione online è ormai la moneta più preziosa del futuro. Da qui la necessità di sviluppare un personal brand autentico, radicato nei propri valori e capace di generare fiducia.

Non solo strategie di comunicazione, dunque, ma un invito a coltivare la consapevolezza personale: scoprire ciò che ci rende irripetibili, dare forma ai propri talenti, trasformare passioni e competenze in un progetto di vita coerente.

Durante la presentazione interverranno: la direttrice dell’Accademia Nazionale di Danza Anna Maria Galeotti, il regista e pittore Adrian Bol, l’attrice Yuliia Bol, il direttore della fotografia Davide Manca, il direttore creativo Max Melato – che ha collaborato con Disney -, l’ex inviato de Le Iene Gabriele Broglia, l’imprenditore digitale Davide Mazzaro e il content creator Brazo Crew.

Breve Bio di Luca Papa

Luca Papa è definito il coach delle eccellenze italiane per il suo ruolo al fianco di personalità di alto profilo nei processi decisionali, nella crescita personale e nelle strategie di posizionamento.

Laureato in Teologia e in Counseling, opera tra istituzioni, arte, cultura e comunicazione, affiancando professionisti di primo piano.

Tra le figure di rilievo che supporta figurano la direttrice dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma Anna Maria Galeotti, il pioniere della chirurgia robotica mini-invasiva Giuseppe Pedullà, il presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma Lorenzo Marinone, il direttore della fotografia Davide Manca, il coreografo internazionale Michael Fuscaldo e i content creator Leonardo Decarli e Brazo Crew.

È stato curatore e direttore artistico di eventi internazionali, tra cui la mostra personale di Adrian Bol presso il Museo dell’Ara Pacis ed il “Cinematographer’s Brunch”.

L’International Tour Film Festival ha istituito in suo onore il premio “Eccellenze Italiane”, affidandogli la selezione dei candidati e la premiazione.

Ha inoltre avviato un progetto di coaching rivolto alla Polizia di Stato.