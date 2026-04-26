Il film “Notte prima degli esami – Oggi” stasera su Rai Movie: la trama

“Notte prima degli esami – Oggi”, il secondo capitolo del successo di Fausto Brizzi, è la proposta di Rai Movie per la prima serata: la trama del film

Domenica 26 aprile 2026 alle 21.10 su Rai Movie, arriva “Notte prima degli esami – Oggi”, il secondo capitolo del successo di Fausto Brizzi, scritto ancora una volta dallo stesso regista insieme a Massimiliano Bruno e Marco Martani. Estate 2006: cinque ragazzi sono alle prese con l’esame di maturità e una soglia di attenzione messa in crisi da mille distrazioni, tra la finale dei mondiali di calcio, i primi amori e i rapporti con i genitori. Il film, ambientato questa volta in un’Italia contemporanea, tra i protagonisti Nicolas Vaporidis, Carolina Crescentini e Giorgio Panariello. Una vittoria al Nastro d’Argento 2007 e ai Telegatti 2007.