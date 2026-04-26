I nostri Presidenti stasera su Rai Storia presenta Pertini

L’elezione e il settennato di Sandro Pertini, presidente della Repubblica dal 1978 al 1985 stasera su Rai Storia per “I nostri Presidenti”

Ottant’anni di Repubblica Italiana e ottanta dal referendum del 2 giugno 1946. In occasione di questo anniversario Rai Cultura propone il nuovo programma con Simona Vanni “I nostri Presidenti”, in onda anche domenica 26 aprile alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

In questa puntata: l’elezione e il settennato di Sandro Pertini, presidente della Repubblica dal 1978 al 1985.

A seguire, alle 23:15, A 80 anni dalla Liberazione. In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione d’Italia, il racconto degli eventi che precedettero e seguirono il 25 aprile 1945, partendo dalla città s imbolo della liberazione dal nazifascismo, Milano e più precisamente dalla Casa della Memoria che ospita l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Nel Fondo Venanzi, qui custodito, tra i tanti scatti che testimoniano una fase cruciale della storia d’Italia, ce n’è uno che è diventato l’immagine simbolo della Resistenza.