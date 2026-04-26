Gli episodi 5 e 6 di Roberta Valente – Notaio in Sorrento stasera su Rai 1: la trama

Torna “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”, una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive in quattro serate, in onda anche domenica 26 aprile in prima visione su Rai 1
Torna “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”, una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive in quattro serate, in onda anche domenica 26 aprile in prima visione su Rai 1. Con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini, con la partecipazione di Sebastiano Somma nel ruolo di Capasanta. Da un’idea di Alessia Palumbo, scritta da Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Alessia Palumbo, Maria Teresa Trigiante.
Nell’episodio 5 “La macchina del tempo”, una vecchia Fiat 500 è il cuore di un romantico lascito affidato a Vito da un’anziana amica scomparsa. Disorientato, il giovane si rivolge a Roberta per gestire il caso che si rivela legalmente complesso e umanamente profondo. Con il sostegno di Leda, la notaia riuscirà a onorare la volontà della defunta, tutelando i sentimenti di chi resta.
Nell’episodio 6 “Terapia d’urto”, lo studio notarile si occupa della tutela di Filippo, un ragazzo con la sindrome di Down rimasto orfano. Due testamenti contrastanti creano incertezza sul suo futuro: Roberta e il suo team cercano di capire quale zio possa offrirgli vera armonia. Intanto, la notaia nota uno strano distacco nel fidanzato Stefano, preludio a una scoperta scioccante.