Gabriele Lopez in concerto il 30 aprile all’Alcazar Live per il release party di “Disturbata mente”

Gabriele Lopez sceglie la cornice dell’Alcazar Live di Roma (Via Cardinale Merry del Val, 14) per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico dal titolo “Disturbata mente”

Gabriele Lopez sceglie la cornice dell’Alcazar Live di Roma (Via Cardinale Merry del Val, 14) per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico dal titolo “Disturbata mente”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 30 aprile per un vero e proprio release party. Gabriele Lopez, artista eclettico capace di muoversi con disinvoltura tra musica, cinema e doppiaggio, porterà sul palco l’anima del nuovo disco, eseguendo integralmente i brani di “Disturbata mente” (prodotto da Maqueta Records) e ripercorrendo le tappe più importanti del suo percorso artistico attraverso le canzoni che lo hanno fatto amare dal pubblico.

Per questa occasione speciale, Lopez ha riunito una formazione di musicisti d’eccezione, eccellenze della scena musicale nazionale: Francesco Forni alla chitarra elettrica, Matteo Pezzolet al basso, Licia Missori al piano e tastiere e Puccio Panettieri alla batteria.

Come promesso dall’artista, la serata riserverà sorprese e incursioni di ospiti speciali sul palco, rendendo l’evento un’occasione unica di incontro tra musica e contaminazioni artistiche.

“Disturbata mente” segna un nuovo capitolo nella carriera di Gabriele Lopez, un’opera matura che esplora i labirinti dell’animo umano con una scrittura raffinata e delle sonorità che uniscono tradizione cantautorale e ricerca contemporanea.