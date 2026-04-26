Don Gabriele Vecchione a “Sulla Via di Damasco” su Rai 3

Don Gabriele Vecchione a “Sulla Via di Damasco” stamani su Rai 3. Il cappellano dell’Università “La Sapienza” parla dei temi più urgenti per i giovani

Felicità, amicizia, fragilità, futuro, dolore, Dio. Parole forti, essenziali, oggi sempre più difficili da pronunciare. Eppure, sono quelle che raccontano davvero chi si è. Il nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura, in onda domenica 26 aprile alle 7.30 su Rai 3, prova a entrare nel cuore dei giovani, tra paure, desideri, ferite e quella sorprendente capacità di rinascere anche nelle fragilità.

Ospite di Eva Crosetta, don Gabriele Vecchione, cappellano dell’Università “La Sapienza” di Roma e fondatore della Comunità San Filippo Neri “E poi? “, per un confronto diretto sui temi più urgenti delle nuove generazioni. Nel corso dell’intervista, anche un passaggio personale sulla sua esperienza di solitudine giovanile, oggi sempre più diffusa e amplificata dall’uso dei social.

A completare il racconto, le voci di Elena, Therese, Nicola, Cecilia, Davide Gabriele e Benedetta: storie vere, senza filtri, che intrecciano dolore e speranza, amore e ricerca, fede e futuro. Quello che verrà presentato all’interno del programma è un mosaico di esperienze che restituisce profondità e autenticità alle domande dei giovani, riportando al centro le parole e i valori che contano davvero.

“Sulla Via di Damasco” è anche su RaiPlay.it.