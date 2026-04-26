Azione su Rai 4 con “Nella tana dei lupi”: la trama del film in onda oggi

Il film action-crime “ Nella tana dei lupi ” (Den of Thieves) con Gerard Butler in onda stasera su Rai 4: ecco la trama

Domenica 26 aprile 2026 alle 21:20 Rai4 propone l’action crime metropolitano “Nella tana dei lupi” diretto da Christian Gudegast e interpretato da Gerard Butler e 50 Cent.

“Big Nick” O’Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina più sanguinosa delle altre, poliziotti abbattuti per rubare un furgone blindato vuoto, gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O’Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero.