A Villa Occhetti di Mazzè (To) la presentazione de “Il Sussurro del Bagatto” di Danilo Alberto

Domenica 10 maggio a Mazzè (To), alle 16.30, la storica cornice di Villa Occhetti (via del Pescatore) ospiterà l’evento “Un pomeriggio tra parole, teatro e suggestioni”

Domenica 10 maggio a Mazzè (To), alle 16.30, la storica cornice di Villa Occhetti (via del Pescatore) ospiterà l’evento “Un pomeriggio tra parole, teatro e suggestioni”. Appuntamento che unisce letteratura e spettacolo, il tutto organizzato dall’associazione “Via Romea Canavesana”. Protagonista della giornata sarà l’ultima fatica letteraria di Danilo Alberto, edita da Edizioni Pedrini: “Il Sussurro del Bagatto”. Un giallo intrigante che trascina il lettore tra i castelli del Piemonte, partendo da un enigma nascosto in un antico mazzo di tarocchi e da un’eredità inaspettata. Il protagonista Marco, insieme a tre amici fidati, si ritrova immerso in un’indagine che intreccia arte fiamminga, leggende popolari e segreti secolari. Dalle torri solitarie di castelli dimenticati ai salotti di Locana (località canavesana), la ricerca della verità diventa per Marco anche un viaggio interiore verso la rinascita e la consapevolezza di sé. Un romanzo dove il Canavese antico si fa scenario vivo di un mistero che attende solo di essere ascoltato. Ad arricchire il pomeriggio, la Compagnia teatrale “Voci nel Frutteto-Macedonie d’Arte” porterà in scena il nuovo spettacolo “La notte delle leggende” (testo di Sonia De Fazio, regia di Annalisa Baratto), creando un dialogo suggestivo tra le pagine del libro e l’azione scenica. L’incontro, moderato da Annalisa Actis, vedrà gli interventi dell’autore e del Direttore Editoriale di Edizioni Pedrini. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: 393.9988875.