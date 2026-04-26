“A Sua Immagine” presenta la 63ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

Stamani su Rai 1 con “A Sua Immagine”, la 63ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Spazio anche alla rubrica “Chiesa in viaggio”

Cosa spinge uomini e donne di oggi a scegliere la via del sacerdozio o della consacrazione? Monasteri e conventi sono destinati a svuotarsi o sono ancora in grado di generare chiamate, di far fiorire risposte, di “innamorare” rendendo felici? Perché pregare per le vocazioni?

Interrogativi al centro del nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 26 aprile alle 10.30 su Rai 1, dedicato alla 63ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Lorena Bianchetti ne parlerà con i suoi ospiti: padre Gaetano Lo Russo, padre rogazionista e docente universitario; Suor Naike Monique Borgo, suora Orsolina del Sacro Cuore di Maria; e, in collegamento da Assisi, fra Emanuele Gelmi, che dopo gli studi di ingegneria ha scelto la via di San Francesco.

Tanti gli spunti di riflessione a partire dalle storie di suor Elisa, suora agostiniana che lavorava nel mondo dei treni, don Ciro e don Giuseppe Tufo, preti gemelli. Poi ancora fra Angelo Gatto, un ex vigile del fuoco, e fra Graziano Lorusso, un ex calciatore del Bologna. E poi l’arte con Tommaso Strinati che racconterà della “vocazione di San Matteo” del Caravaggio e il cardinale Ravasi, con un percorso biblico sulla vocazione.

Nel corso della puntata troverà spazio anche la rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenterà l’agenda del Papa e della Chiesa italiana, Luca Ciciriello sarà a Messina, città mariana e culla del carisma di sant’Annibale Maria di Francia. Qui ha fondato il Tempio della Rogazione Evangelica.

Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.