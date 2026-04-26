A Pietrasanta apre la mostra bipersonale “Trascendenza”

A Pietrasanta presso la Galleria “Studio Crisalidi” apre la mostra bipersonale “Trascendenza” di Flavia Mitolo e Silvia De Luca

Alla Galleria “Studio Crisalidi” di Pietrasanta (LU) inaugura “Trascendenza”, la mostra bipersonale che riunisce le opere scultoree di Flavia Mitolo – scultrice di opere in marmo – e Silvia De Luca – scultrice di opere in bronzo – due artiste accomunate da una profonda indagine sulla materia e sulle sue dimensioni invisibili. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 10 maggio 2026.

Flavia Mitolo, pittrice, scultrice e artista professionista membro di AIAPI-UNESCO, presenta un progetto concettuale ispirato all’idea della caduta del velo di Maya: un momento rivelatore in cui la realtà si dischiude nella sua natura plurale e il destino si manifesta come una costellazione di possibilità. L’artista si concentra su ciò che percepiamo ma non vediamo, su ciò che avvertiamo attraverso l’istinto. Muovendosi nell’ambito della ricerca sull’energia molecolare e sulla fisica quantistica, Mitolo costruisce un linguaggio scultoreo che mette in relazione l’energia invisibile della materia e le dinamiche dell’esperienza umana. Le sue forme evocano stati di transizione, vibrazioni e interconnessioni, suggerendo una visione del reale aperta e multidimensionale.

In dialogo con questa prospettiva, la scultrice Silvia De Luca si radica nell’idea che l’essere umano sia, prima di tutto, un’entità spirituale incarnata, temporaneamente racchiusa nella materia per attraversarne l’esperienza. La sua ricerca riflette una condizione di continua trasmutazione, in cui affiora la nostalgia per l’unità originaria a cui apparteniamo. Nelle sue opere emerge la consapevolezza di una presenza interiore silente e straordinaria: un nucleo che abita ogni individuo e che, pur restando spesso inascoltato, è sempre pronto a manifestarsi. È proprio verso questa dimensione che, secondo l’artista, tendiamo tutti, anche quando non ne siamo pienamente consapevoli.

“Trascendenza” invita il pubblico a interrogarsi sul rapporto tra visibile e invisibile, proponendo un’immersione in un universo in cui arte e spiritualità s’intrecciano in modo indissolubile.