Topaz BIO Val Venosta: acidità frizzante e bontà biologica

C’è un’acidità che conquista e sorprende in positivo per la sua incredibile frizzantezza! È quella di Topaz BIO Val Venosta

C’è un’acidità che conquista e sorprende in positivo per la sua incredibile frizzantezza!

È quella di Topaz BIO Val Venosta, la mela che ha fatto della sua vena acidula un tratto distintivo, capace di sprigionare freschezza pura, energia e personalità aromatica.

Nata originariamente nella Repubblica Ceca e coltivata secondo i rigorosi principi del biologico tra le montagne della Val Venosta, il Paradiso delle Mele, questa mela rubiconda ci racconta una storia fatta di sapori genuini, bontà alpina e passione dei contadini.

Topaz BIO Val Venosta è perfetta da gustare al naturale come spuntino, ma sa regalare grandi soddisfazioni anche in cucina, dove la sua vivacità diventa un alleato prezioso per piatti creativi!

Alla scoperta della Topaz BIO Val Venosta.

L’aspetto

Osservare Topaz BIO Val Venosta è come assistere a un gioco camaleontico di contrasti. La base cromatica del frutto oscilla tra il verde chiaro e il giallo luminoso, ma è il rosso a prendersi la scena: un mosaico di sfumature che spaziano dall’aranciato fino a tonalità più intense, profonde, quasi rubino.

La pezzatura è media e la forma armoniosa, punteggiata da lenticelle discrete, talvolta appena accennate.

Il profumo e il sapore

Prima ancora del morso, Topaz BIO Val Venosta si fa riconoscere dal suo profumo inebriante. Un’aromaticità fruttata, brillante, che si sprigiona già al taglio e che affonda le radici nel sottile strato protettivo naturale presente sulla buccia.

All’assaggio, l’acidità entra in scena con decisione, diventando il filo conduttore dell’intera degustazione. È pronunciata, sì, ma mai eccessiva: al contrario, risulta elegante, stimolante, capace di rinfrescare il palato e invogliare immediatamente a un nuovo morso.

Intorno a questa acidità vivace, si intrecciano nuances più morbide e fruttate, con richiami che evocano mandorla amara, cannella, banana e una delicata nota di buccia di prugna. Il risultato è un profilo aromatico complesso, stratificato, sorprendente nella sua armonia.

La consistenza

La polpa, color crema, è fine e piacevolmente succosa. La croccantezza del frutto è media, ma ben percepibile: al morso Topaz BIO Val Venosta cede con equilibrio, rilasciando un succo fresco che accentua la sensazione di vitalità.

La particolare granulazione richiama quella dell’anguria matura, mentre la buccia, più tenace e liscia, si fa sentire solo dopo che la polpa si è sciolta in bocca, lasciando un ricordo persistente e pulito.

L’identikit della Topaz BIO Val Venosta

Croccantezza: 3/5

Succosità: 3/5

Dolcezza: 2/5

Acidità: 5/5