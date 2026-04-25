Stasera su Rai 2 “The Rookie”, settima stagione, con gli episodi 3 e 4: la trama

La settima stagione di “The Rookie” con Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones stasera su Rai 2: la trama degli episodi 3 e 4
Sabato 25 aprile, in prima serata e in prima visione, su Rai 2 torna la settima stagione di “The Rookie”.
Nell’episodio 3, Nolan è sempre a caccia di Jason e viene a sapere che un certo Malvado potrebbe essere anche lui sulle sue tracce. Le due nuove reclute, disobbedendo agli ordini, salvano una donna finita nelle mani di un delinquente
Nell’episodio 4, Celina si trasferisce da Bailey per proteggerla da Jason. Dopo un incidente, viene trovata una donna ferita nel bagagliaio di un’auto di Harrison Novak. La perquisizione della sua casa rivela prove di numerosi omicidi.