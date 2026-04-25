Stasera su Rai 1 gran finale per “Canzonissima”

Gran finale per “Canzonissima” che, sabato 25 aprile alle 21.30 su Rai 1, chiude con una serata ricca di spettacolo e di emozioni, condotta da Milly Carlucci

Gran finale per “Canzonissima” che, sabato 25 aprile alle 21.30 su Rai 1, chiude con una serata ricca di spettacolo e di emozioni, condotta da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico.

La canzone vincitrice della quinta puntata è stata “Un Senso” interpretata da Leo Gassman, che accederà così alla finale insieme a “La Notte” di Arisa, “Il mio canto libero”, interpretato da Fabrizio Moro, “La leva Calcistica della classe ‘68” interpretata sempre da Arisa e a “Caruso”, interpretata da Vittorio Grigólo. La finale si svolgerà in due manche. Nella prima, l’obiettivo sarà – come di consueto – la scelta della Canzonissima di puntata, mentre nella seconda manche le sei Canzonissime vincitrici di ogni puntata si sfideranno fino a decretare la Canzonissima campione di questa edizione.

Queste le canzoni in sfida: “Margherita” – Riccardo Cocciante; “Peter Pan” – Enrico Ruggeri; “Portami Via” – Fabrizio Moro; “Girasole” – Leo Gassman; “Genitori 3” – Michele Bravi; “Mi manchi” – Fausto Leali; “Senza fare sul serio” – Malika Ayane; “Bruci la città” – Irene Grandi; “Voilà” – Elettra Lamborghini; “Canta ancora” – Arisa; “E lucevan le stelle” – Vittorio Grigòlo; “Fiumi di Parole” – Jalisse; Servi della gleba – Elio e le Storie tese.

Tema della serata sarà “Il successo del cuore”, ovvero un brano significativo della propria carriera: una scelta capace di raccontare, attraverso la musica, il percorso artistico e umano di ogni protagonista. A commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della Canzonissima saranno: Simona Izzo, Giacomo Maiolini, Caterina Balivo, Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Riccardo Rossi e Pierluigi Pardo. Questi ultimi due si esibiranno cantando un accenno di “E la vita la vita”, il celebre brano del 1974 firmato da Enzo Jannacci e Renato Pozzetto, portato al successo dal duo Cochi e Renato come sigla finale di “Canzonissima”.

Sarà protagonista della serata anche la nuova coppia che condurrà, per l’Italia, la 70° edizione dell’Eurovision Song Contest di Vienna – dal 12 al 16 maggio – composta da Gabriele Corsi e da Elettra Lamborghini. Con loro, Sal Da Vinci che rappresenterà l’Italia, e interpreterà la sua “Per sempre sì”. Milly Carlucci accoglierà sul palco anche Senhit, la vincitrice del San Marino Song Contest 2026 con la sua Superstar, scritta insieme a Boy George. Ad accompagnare i cantanti nelle esibizioni dal vivo ci sarà l’orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà; alcune esibizioni saranno arricchite da un corpo di ballo coreografato da Matteo Addino.