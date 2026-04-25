Oggi su Rai 1 “A Sua Immagine”, un anno senza Papa Francesco

Nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 25 aprile alle 16.00 su Rai 1, Lorena Bianchetti incontrerà padre Antonio Spadaro. Un anno fa, il 21 aprile 2025, moriva Papa Francesco, Pontefice che ha profondamente segnato la storia della Chiesa cattolica e del nostro tempo. Con la sua scomparsa si è concluso un pontificato durato dodici anni, caratterizzato da uno stile pastorale nuovo, sobrio e diretto, capace di parlare al mondo con il linguaggio della misericordia e della prossimità. Eletto il 13 marzo 2013, Jorge Mario Bergoglio ha impresso fin dall’inizio una svolta al ruolo della Chiesa nel mondo contemporaneo, ponendo al centro gli ultimi, i poveri, i migranti, la pace, la tutela del creato e il dialogo tra le culture e le religioni.

La sua eredità spirituale e culturale continua a interpellare anche oggi credenti e non credenti. A un anno dalla sua morte, Lorena Bianchetti ne parlerà con padre Antonio Spadaro, gesuita come Papa Francesco, attuale sottosegretario del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione. La seconda puntata de “Le Ragioni della Speranza” con mons. Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, accompagnato, come sempre, dallo storico dell’arte Tommaso Strinati racconterà il Pontificio Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, uno dei più importanti centri di devozione mariana, che ogni anno accoglie milioni di pellegrini. “Nel segno di Maria” sarà un viaggio nel cuore della spiritualità mariana, tra la figura di san Bartolo Longo, l’icona della Madonna di Pompei e il Vangelo di Giovanni. Una puntata che unisce fede, arte e speranza, alla vigilia della visita di Papa Leone XIV al Santuario. “A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.