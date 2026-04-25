Oggi su Rai 1 a “Ciao Maschio” ospiti Francesco Arienzo, Jimmy Ghione, Roberto Parodi

E i maschi 3.0? Sono coraggiosi? Interrogativi al centro del nuovo appuntamento con Nunzia De Girolamo e “Ciao Maschio”, in onda sabato 25 aprile alle 17.10 su Rai 1

Si dice che nella vita ci vuole coraggio per fare o non fare le scelte che contano davvero. Ma quando si osa, tutto cambia. E i maschi 3.0? Sono coraggiosi? Interrogativi al centro del nuovo appuntamento con Nunzia De Girolamo e “Ciao Maschio”, in onda sabato 25 aprile alle 17.10 su Rai 1. Ospiti della puntata: Jimmy Ghione, invitato televisivo, protagonista di decine di inchieste diventate casi nazionali; Francesco Arienzo, attore e comico napoletano, monologhista di culto della stand-up comedy italiana e Roberto Parodi, giornalista, scrittore e conduttore, fratello di Cristina e Benedetta Parodi, già ingegnere e banchiere che ha lasciato tutto per girare il mondo in moto e raccontarlo, prima nelle pagine dei suoi libri e poi in televisione.

Nel corso della puntata non mancheranno, come sempre, i rap a tema di Edoardo Tavassi e le canzoni eseguite live dalle Swingeresse: questa settimana “Buon viaggio (Share the Love)” di Cesare Cremonini, “I say i’ sto ccà” di Pino Daniele e “Niente paura” di Ligabue.

A chiudere la trasmissione, lo spazio dedicato ai giovani talenti. Sul palco di “Ciao Maschio” saliranno due giovanissimi musicisti, entrambi diciassettenni, che porteranno gli spettatori nel mondo della Bossa Nova con un omaggio al musicista brasiliano Djavan: Michelle Perez, alla voce, e Francesco Stifano, alla chitarra.