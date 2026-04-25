Novo Nordisk accelera sull’Intelligenza artificiale

Novo Nordisk punta con decisione sull’intelligenza artificiale per trasformare l’intero ciclo di vita dei farmaci, dalla scoperta alla distribuzione

Novo Nordisk punta con decisione sull’intelligenza artificiale per trasformare l’intero ciclo di vita dei farmaci, dalla scoperta alla distribuzione. Il gruppo farmaceutico danese ha annunciato una partnership strategica globale con OpenAI, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di nuove terapie e migliorare l’efficienza operativa lungo tutta la filiera.

L’accordo, comunicato il 14 aprile da Novo Nordisk, mira a integrare le più avanzate capacità di intelligenza artificiale nei processi aziendali, dall’analisi dei dati complessi alla selezione di candidati farmacologici promettenti, fino alla produzione e distribuzione su scala globale.

Dalla ricerca al paziente: tempi più rapidi grazie all’AI

Secondo l’azienda, l’utilizzo dell’AI permetterà di analizzare dataset su scala senza precedenti, individuare pattern nascosti e testare ipotesi scientifiche in tempi significativamente ridotti. L’obiettivo è chiaro: accorciare il percorso che porta dalla ricerca al paziente.

“Ci sono milioni di persone con obesità e diabete che hanno bisogno di nuove opzioni terapeutiche”, ha dichiarato il CEO Mike Doustdar. “L’integrazione dell’AI nel lavoro quotidiano ci consente di scoprire terapie più rapidamente e portarle sul mercato in tempi mai visti prima”.

Formazione e trasformazione organizzativa

Un elemento centrale della partnership riguarda anche il capitale umano. OpenAI supporterà Novo Nordisk nell’upskilling della forza lavoro globale, migliorando le competenze digitali e la cosiddetta AI literacy.

I programmi pilota saranno avviati nelle aree di ricerca e sviluppo, produzione e operations commerciali, con una piena integrazione prevista entro la fine del 2026. L’intelligenza artificiale sarà utilizzata anche per ottimizzare supply chain, processi produttivi e funzioni corporate.

“L’AI sta ridisegnando interi settori e nelle life sciences può contribuire a far vivere le persone più a lungo e meglio”, ha commentato Sam Altman. “Questa collaborazione aiuterà Novo Nordisk ad accelerare la scoperta scientifica e a ridefinire il futuro della cura dei pazienti”.

La partnership è stata strutturata con rigorosi standard di governance dei dati e supervisione umana, per garantire un utilizzo etico e conforme alle normative. Un aspetto sempre più cruciale nel contesto dell’adozione dell’AI in ambito sanitario.

Un passo nella strategia AI del gruppo

L’accordo si inserisce in una strategia più ampia di Novo Nordisk, già impegnata in diverse collaborazioni con partner tecnologici e istituzioni di ricerca per sviluppare competenze avanzate in intelligenza artificiale.

Con questa mossa, l’azienda si candida a diventare uno dei player di riferimento nella trasformazione digitale della sanità, in un momento in cui l’AI promette di cambiare radicalmente tempi, costi e qualità dello sviluppo farmacologico.