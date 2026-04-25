Miss Mother di Emilia Agnese in scena al Teatro di Documenti

“Miss Mother”, affronta in toni crudi e grotteschi una delle competizioni più pesanti al mondo: quella tra madre e figlia. Uno spettacolo irriverente, pop

In scena al Teatro di Documenti dal 24 al 26 aprile “Miss Mother”, spettacolo scritto e diretto da Emilia Agnesa, con Bianca Mastromonaco.

“Miss Mother”, affronta in toni crudi e grotteschi una delle competizioni più pesanti al mondo: quella tra madre e figlia. Uno spettacolo irriverente, pop, che in un lungo flusso di coscienza strizza l’occhio alla stand up comedy e a fatti di cronaca realmente accaduti, rivisitando il mito della cattiva madre che per apparire farebbe di tutto. A cosa si è disposte a rinunciare per il sogno dorato del “jet set”?

“Miss Mother” di Emilia Agnesa, con Bianca Mastromonaco, contributo stand-up comedy Xhuliano Dule, luci Eva Sabelli, foto di scena Max Ferrante.

Miss Mother racconta il rapporto morboso tra una madre e una figlia in un mondo schiacciato dalla competizione e dal sogno capitalistico. Monica è una madre che riversa sulla figlia Erika tutte le aspettative e le ambizioni a cui lei stessa ha rinunciato a causa della sua precoce maternità. L’amore tra madre e figlia è tanto forte quanto tossico. Gli eventi si svolgono nella cornice inquietante dei concorsi di bellezza per baby Miss che, in Italia, sono il cosplay impoverito e posticcio di quelli americani. Monica insegue un mito del successo che si rivela essere squallido, mendace e, infine, molto pericoloso. A pagarne le spese suo malgrado sarà Erika e Monica si ritroverà a essere vittima di sé stessa.

Venerdì 24 aprile ore 17.45

Sabato 25 aprile e domenica 26 aprile ore 20.45

Costo biglietto: 12 euro, 3 euro tessera