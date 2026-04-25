“Leggera con te”: Daniela Sarda presenta il primo singolo del suo progetto solista

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Leggera con te”, il debutto solita di Daniela Sarda, pubblicato da NEEDA Records e distribuito da Altafonte Italia (Sony Music)

Dal 24 aprile è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Leggera con te”, il debutto solita di Daniela Sarda, pubblicato da NEEDA Records e distribuito da Altafonte Italia (Sony Music). Il brano rappresenta il primo singolo estratto dall’EP di d’esordio “Senza Fine”, in uscita il prossimo autunno

Con “Leggera con te”, Daniela Sarda racconta una forma d’amore lontana dall’idea di perfezione, ma capace comunque di farsi spazio con delicatezza e verità. È una canzone che parla di relazioni non lineari, di momenti di dubbio e della scelta consapevole di restare. Di quell’istante improvviso in cui tutto si illumina, come un fulmine nel cielo, e ci si perde negli occhi dell’altro. Di quando si impara a essere fieri di sé senza rinunciare alla possibilità di lasciarsi accogliere, per trovare ancora il coraggio di volare. La voce calda ed emozionale di Daniela Sarda accompagna questo racconto con grande intimità, muovendosi su un arrangiamento essenziale e coinvolgente: un delicato tappeto di tastiere apre il brano, mentre batterie dal gusto vintage ne definiscono un groove avvolgente. Il ritornello, immediato e orecchiabile, restituisce con naturalezza il cuore della canzone: la vita può sembrare davvero più leggera quando viene condivisa con qualcuno.

“‘Leggera con te’ parla di quelle relazioni che non sono perfette, ma che sanno comunque farti respirare, ritrovare fiducia, sentirti meno sola. È una canzone che racconta la scelta di restare, di accogliere le fragilità e di riconoscere che, a volte, proprio nella complessità si nasconde una forma autentica di leggerezza”, racconta Daniela.