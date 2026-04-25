Il film “Paisà” premiato con tre Nastri d’argento nel 1947 su Rai Storia: la trama

Il film “Paisà”, girato con attori prevalentemente non professionisti, che rievoca l’avanzata delle truppe alleate dalla Sicilia al Nord Italia, su Rai Storia: la trama

Sabato 25 aprile 2026 alle 21:20 Rai Storia propone “Paisà” di Roberto Rossellini. Seconda pellicola della trilogia della guerra antifascista, è considerata una delle vette del cinema neorealista italiano. Girata con attori prevalentemente non professionisti, rievoca l’avanzata delle truppe alleate dalla Sicilia al Nord Italia attraverso sei episodi: Sicilia, Napoli, Roma, Firenze, Appennino Emiliano, Porto Tolle.

Paisà è stato candidato ai Premi Oscar 1950 per la migliore sceneggiatura originale ed è stato inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare, lista nata con lo scopo di segnalare “100 pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978”.[5]