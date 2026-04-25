Il film “El Niño” anche in lingua originale stasera su Rai 4: la trama

El Niño, un film del 2014 diretto da Daniel Monzón, disponibile anche in lingua originale, in onda stasera su Rai 4: la trama
El Niño e l’amico El Compi iniziano a contrabbandare hashish attraverso lo stretto di Gibilterra. Sulle loro tracce ci sono gli agenti Jesús ed Eva, determinati a incastrare il misterioso re della cocaina, el Inglés. L’inevitabile scontro tra i due mondi cambierà per sempre i loro destini.
E’ la trama del film di azione “El Niño” proposto in prima serata e anche in lingua originale da Rai 4 sabato 25 aprile 2026 alle 21:20.