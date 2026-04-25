Il film “Berlinguer – La grande ambizione” stasera su Rai 3

In prima visione Tv su Rai 3 “Berlinguer – La grande ambizione”, film del 2024 diretto da Andrea Segre incentrato sulla vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano

Sabato 25 aprile 2026 alle 21:20 Rai 3 propone “Berlinguer – La grande ambizione” diretto da Andrea Segre incentrato sulla vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer interpretato da Elio Germano in un arco di vita dal 1973 al 1978.

Il racconto della vita privata e pubblica dal 1973, quando sfugge a Sofia a un attentato dei servizi segreti bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere e la DC, fino all’assassinio nel 1978 del presidente Aldo Moro.

La storia di un uomo, e di un popolo, per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati. Con: Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Elena Radonicich.