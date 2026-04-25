“Botte di Natale” oggi su Rai Movie: ecco la trama del film


Bud Spencer e Terence Hill, un’accoppiata di culto, nell’ultimo film girato insieme: è “Botte di Natale”, in onda stasera su Rai Movie

botte di natale film

“Botte di Natale”, in onda sabato 25 aprile 2026 alle 21.10 su Rai Movie. Nel vecchio West, due fratelli – un baro e un cacciatore di taglie – sono rivali e divisi da anni. L’occasione di far pace arriva quando la loro madre scrive a Travis, pregandolo di far pace con Moses e raggiungerla per Natale. Impossibile dire di no, e la coppia si riunisce: ma prima di tornare al focolare i due dovranno sconfiggere un’agguerrita banda di sgangherati criminali. Spencer e Hill si erano separati a metà degli anni Ottanta, dopo aver dominato per oltre un decennio il box office: la rimpatriata del ’94, con Hill alla regia, non delude, intrattiene e ridà luce agli anni d’oro con due interpreti per niente invecchiati e sempre molto affiatati tra loro. Nel cast Anche Anne Kasprik.