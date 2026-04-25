Bernie Sanders sarà ospite al Salone Internazionale del Libro di Torino

L’evento si svolgerà sabato 16 maggio, Auditorium, ore 18:30

Bernie Sanders, il celebre senatore americano, parteciperà al Salone Internazionale del Libro di Torino sabato 16 maggio, Auditorium, ore 18:30, in dialogo con il curatore della sezione informazione Francesco Costa.

Bernie Sanders è uno dei protagonisti più riconoscibili della politica statunitense contemporanea. Senatore eletto in Vermont, membro indipendente del Congresso più longevo nella storia degli Stati Uniti, è figura centrale della sinistra americana e animatore di un movimento progressista di massa socialdemocratico e antioligarchico. La sua idea di “political revolution” riguarda la partecipazione popolare contro il potere degli interessi economici organizzati. Il suo progetto politico si concentra sulla sanità universale, sui diritti del lavoro, su una maggiore tassazione dei più ricchi e su un’istruzione più accessibile.

Il confronto con Francesco Costa partirà da questi temi per ampliare lo sguardo: le ragioni del ritorno di Trump alla Casa Bianca, lo stato della democrazia negli Stati Uniti e gli scenari possibili per i prossimi anni.

In occasione dell’incontro, Sanders presenterà il suo pamphlet, Contro l’oligarchia, in uscita per la casa editrice Chiarelettere il prossimo 12 maggio.

L’evento in Auditorium sarà prenotabile a partire dalle ore 12 di mercoledì 29 aprile sul sito del Salone.