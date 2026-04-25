A Lecce la Bandadriatica celebra vent’anni di musica per il festival Armonie del Mediterraneo al Teatro Apollo

Non un semplice anniversario ma un appuntamento speciale che sarà molto più di un concerto. Mercoledì 6 maggio (ore 20:00 | ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti | info 3475468393 – bandadriatica.com) al Teatro Apollo di Lecce la BandAdriatica, uno dei progetti più originali e riconoscibili della world music italiana, celebra i suoi primi vent’anni di musica, incontri, viaggi e attraversamenti culturali. Una festa collettiva, con tante e tanti ospiti, costruita come un itinerario nella storia della band e nel suo immaginario sonoro: un universo musicale meticcio e in costante evoluzione, nel quale la tradizione popolare si fa materia viva e contemporanea, aperta al dialogo tra culture, memorie e geografie. Un’identità in continua trasformazione, che ha portato il gruppo a esibirsi in numerosi festival internazionali di rilievo.

Il live ripercorrerà le tappe più significative del cammino artistico, che in questi due decenni ha dato forma a un linguaggio originale e riconoscibile. Una babele sonora, nella quale le bande pugliesi dialogano con le fanfare balcaniche, le suggestioni mediorientali, le pulsazioni nordafricane e la tradizione salentina. La serata sarà anche un’occasione di condivisione e memoria: la band tornerà infatti a eseguire alcuni dei brani più rappresentativi del proprio repertorio, accogliendo sul palco molte delle artiste e molti degli artisti che hanno preso parte al progetto. La storica e consolidata formazione (sette componenti su otto sono infatti presenti fin dal primo giorno) guidata da Claudio Prima (organetto e voce) e composta da Emanuele Coluccia (sax), Andrea Perrone (tromba), Vincenzo Grasso (clarinetto), Gaetano Carrozzo (trombone), Morris Pellizzari (chitarre), Giuseppe Spedicato (basso) e Ovidio Venturoso (batteria), sarà affiancata sul palco da Maria Mazzotta, Antonio Castrignanò, Rachele Andrioli e Bojken Lako. Il cantante albanese e le tre voci salentine hanno incrociato in momenti diversi il percorso di BandAdriatica e ne condividono la tensione alla contaminazione, alla ricerca e al dialogo tra tradizione e innovazione.

La serata si aprirà alle 19:00 con la Salento Grooves Band, che eseguirà in versione tradizionale bandistica alcuni brani di BandAdriatica, accompagnando il pubblico in parata nel centro storico fino al piazzale antistante il Teatro Apollo. Nel foyer, prima del concerto, sarà inoltre inaugurata una mostra fotografica: un percorso visivo tra immagini e documenti che racconterà alcune delle tappe più significative della storia del gruppo, dai concerti degli esordi alle esperienze internazionali.

L’evento rientra nel programma di Armonie del Mediterraneo – Viaggi, miti e ritorni, ideato e promosso dall’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, in collaborazione con il Comune di Lecce e con il contributo del Ministero del Turismo, a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), annualità 2025 – parte corrente (CUP F89I25002020001).

Il tour del ventennale

La serata di Lecce anticipa il tour estivo del ventennale, che continuerà a coinvolgere musicisti storici della band, toccherà alcune tappe internazionali. Già annunciate le tappe di Tirana (21 maggio), Budapest (2 giugno), Lago Balaton (3 giugno), l’isola di Korčula (28 giugno) e Rudolstadt (4 e 5 luglio). Il progetto riporterà il gruppo in alcuni dei luoghi più significativi del suo percorso, insieme a ospiti e collaboratori storici, tra riletture del repertorio, nuove rielaborazioni e momenti inediti. Non una celebrazione nostalgica, ma un gesto creativo collettivo che rilancia il senso profondo della sua ricerca: il Mediterraneo come spazio di incontro e trasformazione.

BandAdriatica

Unico gruppo italiano selezionato per gli showcase del Babel Med Music di Marsiglia nel 2017 e del SIM – Semana Internacional de Música di San Paolo del Brasile nel 2019, nel corso degli anni la Bandadriatica si è esibita in importanti festival e rassegne internazionali in Ungheria, Paesi Bassi, Malta, Cipro, Spagna, Belgio, Slovenia, Austria, Albania, Croazia, Germania, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca e Portogallo, consolidando una presenza significativa nel panorama europeo e mediterraneo della world music. La critica internazionale ha definito BandAdriatica come “uno dei migliori live act italiani”, sottolineandone la capacità di integrare lo stile delle bande italiane con le fanfare balcaniche, la musica tradizionale locale, i ritmi del Medio Oriente e il patrimonio musicale della propria terra. Nel corso del suo cammino, la band ha collaborato con artiste e artisti di primo piano della scena world internazionale, tra cui Rony Barrak, Savina Yannatou, Burhan Öçal, Kocani Orkestar, Raiz, Boban Marković Orchestra, Michel Godard ed Eva Quartet.