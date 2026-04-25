“Abbracci”, il girocollo di Rossella Taffa per la Festa della Mamma

Per la Festa della Mamma, l’artista milanese Rossella Taffa firma “Abbracci”, un girocollo che interpreta il legame come forma scultorea essenziale

Per la Festa della Mamma, l’artista milanese Rossella Taffa firma “Abbracci”, un girocollo che interpreta il legame come forma scultorea essenziale.

Una linea fluida si avvolge attorno al collo come un gesto continuo e naturale, trasformando l’idea di abbraccio in segno da indossare.

Il gioiello appartiene alla collezione “Scomposizioni” e ne porta avanti la ricerca sulla materia e sul gesto.

Realizzato con la tecnica della cera persa, conserva la traccia del modello originale, trasformando la forma in cera in bronzo giallo, bronzo patinato o argento, attraverso un processo di fusione tradizionale.

Due elementi si incontrano come petali abbracciati, morbidi e organici, in equilibrio tra presenza e leggerezza.

“Con ‘Abbracci’ ho voluto tradurre un gesto intimo in una micro scultura. Il metallo diventa una linea emotiva che avvolge senza chiudere.” — Rossella Taffa

Pendente Abbracci: bronzo giallo e bronzo patinato. Euro 260

Indossare una micro scultura

Nel lavoro dell’artista milanese Rossella Taffa il gioiello supera la sua funzione ornamentale per diventare micro-scultura da indossare. Ogni monile nasce come un’opera autonoma, pensata prima come forma plastica e solo successivamente come oggetto destinato al corpo. La scelta dell’antica tecnica orafa della cera persa consente all’artista un rapporto diretto e fisico con la materia. le tracce del gesto, le irregolarità, le tensioni della forma. Tutti elementi che rendono ogni pezzo irripetibile e portatore di una propria identità. Non esistono repliche, ma solo varianti, come accade nella scultura. Indossare un gioiello di Rossella Taffa significa entrare in relazione con un’opera d’arte intima e personale. La micro-scultura dialoga con il corpo, ne segue i movimenti, si carica di significati simbolici e diventa parte della narrazione individuale di chi la sceglie. In questa poetica, il valore del gioiello risiede non solo nel materiale o nella tecnica, ma soprattutto nella sua unicità: un oggetto che custodisce tempo, gesto e pensiero, trasformando l’atto dell’indossare in un’esperienza estetica e sensibile, sospesa tra arte e vita.

A proposito dell’Artista Rossella Taffa

Attraverso un percorso che prende avvio dalla pittura, l’artista milanese Rossella Taffa scopre nel gioiello contemporaneo una nuova possibilità espressiva.

Piccole sculture da indossare, realizzate in bronzo dorato e argento — talvolta pezzi unici — prendono vita nelle sue mani come naturale evoluzione di un bisogno creativo profondo. Un linguaggio che si manifesta attraverso il segno e la materia, muovendosi liberamente tra pittura, scultura e design.

I gioielli di Rossella Taffa aprono le porte a un universo poetico fatto di elementi leggeri come petali, frammenti di metallo levigati dal tempo o tracce che evocano culture antiche. Il gesto dell’artista, rapido e sicuro, non teme l’imperfezione: nell’irregolarità riconosce anzi un valore autentico e vitale.

«Disegnare gioielli è sempre stata per me una grande passione. Dopo una prima collezione in resina, caratterizzata da elementi primitivi da indossare singolarmente o combinare tra loro, ho avuto un vero colpo di fulmine. Spinta dall’interesse per la dimensione plastica, ho incontrato la talentuosa orafa Diana Di Bari. Grazie a lei mi sono avvicinata con entusiasmo all’antica tecnica della fusione a cera persa. Così ho potuto finalmente realizzare un progetto a cui pensavo da tempo: Rossella Taffa Gioielli Scultorei, creazioni interamente eseguite a mano, talvolta uniche».

Un raggio di luce su una pietra naturale, un inatteso lampo di colore, la sagoma insolita di un sasso o la lucentezza di un metallo sono solo alcuni degli stimoli che accendono il suo processo creativo. Da queste suggestioni nascono oggetti che trasformano materiali naturali in composizioni armoniche.

L’intento dell’artista è creare pezzi esclusivi che superino la dimensione dell’ornamento, diventando espressione delle scelte e della sensibilità di chi li indossa.

Guardando al futuro, Rossella Taffa immagina di unire pittura, gioielli e piccoli oggetti di design — come maniglie-scultura realizzate su richiesta. La pittura rimane infatti un’esigenza profonda, da affiancare alle nuove passioni creative.

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