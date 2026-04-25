A “TV Talk”, oggi su Rai 3, la crisi internazionale

L’analisi del racconto televisivo della crisi internazionale e delle sue ricadute economiche apre la nuova puntata di “Tv Talk”, oggi su Rai 3

L’analisi del racconto televisivo della crisi internazionale e delle sue ricadute economiche apre la nuova puntata di “Tv Talk”, il programma condotto da Mia Ceran, in onda sabato 25 aprile alle 15.00 su Rai 3. Dopo settimane dominate dalla comunicazione di Donald Trump, la televisione sembra spostare il focus sulle conseguenze concrete nella vita quotidiana. Ne discutono Corrado Formigli, Monica Giandotti, Alessandro Sallusti e la professoressa Anna Bisogno, con un approfondimento anche sul ruolo dei conduttori nei talk show politici.

Dopo i ReTVeet, la rubrica dedicata ai momenti televisivi più originali della settimana, spazio all’intrattenimento con Flavio Insinna, protagonista di un’analisi sul mondo dei quiz televisivi. La presenza di Paola Perego offre l’occasione per parlare della sua nuova esperienza alla guida di “The Floor” e del ritorno a “Citofonare Rai2″, in coppia con Paola Barale. Con Giovanni Esposito e Gianluca Fubelli si riflette invece sull’evoluzione della comicità televisiva, tra improvvisazione, nuove generazioni di performer e linguaggi sempre più diretti, con uno sguardo a” LOL – Chi ride è fuori”, giunto alla sesta edizione.

Intervengono, inoltre, Diego Passoni, Marta Cagnola, Filippo Facci e Giorgio Simonelli. In studio, come di consueto, il cast fisso composto da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli. “Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano e Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.