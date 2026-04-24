Venti anni di Frigolandia con la “Festa della Liberazione dei Frigoriferi intelligenti”

Appuntamento sabato 25 aprile a Giano dell’Umbria nel centro culturale e artistico, sede e archivio delle storiche riviste Frigidaire e Il Nuovo Male

Sabato 25 aprile, in occasione del ventesimo anniversario dall’inaugurazione di Frigolandia, centro culturale, editoriale e artistico, sede e archivio delle storiche riviste Frigidaire e Il Nuovo Male alle porte di Giano dell’Umbria, torna il tradizionale appuntamento con la Festa della Liberazione dei Frigoriferi intelligenti, giunta alla sua 26^ edizione.

Ci saranno artisti, musici, poeti, teatranti, “cittadine e cittadini frigolandesi di ogni città, regione, continente e pianeta. Sarà una festa della fantasia – spiegano da Frigolandia – dell’amore e della gioia, tanto più oggi, in questo tempo assurdo nel quale dobbiamo resistere con le armi della ragione e del sentimento a una deriva sociale sempre più feroce e spietata, a un mondo entrato in una spirale di guerre perpetue, in cui tutti rischiamo di essere sconfitti, perché quello che è in gioco è la stessa sopravvivenza della civiltà e addirittura della specie umana”. La Festa, come sempre, è libera e aperta a tutti, secondo lo slogan che da sempre la guida: Portatevi tutto non aspettatevi nulla!

“Sarà un momento importante per aprirsi al futuro – sottolinea Vincenzo Sparagna, fondatore del centro – e festeggiare la nostra Resistenza con le migliaia di persone che hanno partecipato a questa incredibile avventura in lunghi anni talvolta difficili, ma sempre ricchi di incontri illuminanti, di idee, di gioia, di amori e speranze. Venti anni fa firmai con il Comune di Giano dell’Umbria il contratto che ci affidava a pagamento gli edifici e il parco del complesso La Colonia. Al documento aggiungemmo, come sua parte integrante, il progetto che volevamo realizzare: Frigolandia, una Città Immaginaria dell’Arte Maivista e Prima Repubblica Marinara di Montagna. Il luogo era abbandonato dagli anni ‘70, salvo una parentesi di pochi mesi nel 1999: era assai malridotto, muri sporchi, imbrattati di oscenità e svastiche, ambienti umidi e vuoti, uccelli morti sui pavimenti. Lo stesso parco era una discarica di vetri rotti, bottiglie, siringhe, sporcizia. Non sto a dire quanti eroici volontari hanno trasformato quel luogo nella Frigolandia di oggi”.

Info: www.frigolandia.eu – frigilandia@gmail.com – tel. 0742