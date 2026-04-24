Stasera su Rai 1 “Dalla Strada al Palco Special”: le anticipazioni

Torna “Dalla Strada al Palco Special”: la più grande festa degli artisti di strada, nata da un’idea di Carlo Conti, e prodotta da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me
Torna “Dalla Strada al Palco Special”: la più grande festa degli artisti di strada, nata da un’idea di Carlo Conti, e prodotta da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me, sarà in onda venerdì 24 aprile in prima serata sui Rai 1.
A commentare le esibizioni, la compagnia di “passanti importanti”, tra cui Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e, ospite d’onore, Enrico Brignano.
L’ospite musicale di questa puntata sarà Rocco Hunt. Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi. Nel corso della puntata, il pubblico e i “passanti importanti” sceglieranno i due migliori performer che accederanno alla finale, per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia.