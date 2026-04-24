Settimana delle vaccinazioni, somministrate ai bambini oltre 100 milioni di dosi

L’iniziativa “The Big Catch-Up”, lanciata durante la Settimana mondiale della vaccinazione 2023, ha somministrato oltre 100 milioni di dosi a circa 18,3 milioni di bambini in 36 paesi

Il programma «Big Catch-Up» (BCU), uno storico sforzo pluriennale e multinazionale volto a contrastare il calo delle vaccinazioni causato in gran parte dalla pandemia di COVID-19, ha raggiunto circa 18,3 milioni di bambini di età compresa tra 1 e 5 anni in 36 paesi con oltre 100 milioni di dosi di vaccini salvavita, contribuendo a colmare gravi lacune nel campo dell’immunizzazione, come annunciato da Gavi, l’Alleanza per i Vaccini (Gavi), l’OMS e l’UNICEF all’inizio della Settimana mondiale della vaccinazione.

L’OMS, l’UNICEF e Gavi, insieme ai paesi e alle comunità, celebrano la Settimana mondiale della vaccinazione (24-30 aprile 2026) con una campagna congiunta dal titolo «Per ogni generazione, i vaccini funzionano», invitando i paesi a mantenere e ampliare la copertura vaccinale a tutte le età.

Dei 18,3 milioni di bambini raggiunti tra il 2023 e il 2025, circa 12,3 milioni erano «bambini a dose zero» che non avevano ancora ricevuto alcun vaccino e 15 milioni non avevano mai ricevuto il vaccino contro il morbillo. La BCU ha inoltre fornito 23 milioni di dosi di vaccino antipolio inattivato (IPV) a bambini non vaccinati o con vaccinazione incompleta, un intervento essenziale per raggiungere l’eradicazione della poliomielite. L’attuazione del programma si è conclusa il 31 marzo 2026. Sebbene i dati definitivi siano ancora in fase di elaborazione, si prevede che l’iniziativa globale sia sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di raggiungere almeno 21 milioni di bambini non vaccinati o con vaccinazione incompleta.

Tuttavia, le agenzie avvertono che, sebbene la vaccinazione di recupero sia una strategia importante per colmare le lacune nelle vaccinazioni, l’ampliamento della portata dei programmi di vaccinazione di routine rimane il modo più efficace e sostenibile per proteggere i bambini e prevenire le epidemie di malattie prevenibili con il vaccino.

Affrontare il divario nell’accesso equo ai vaccini: al di là della ripresa post-pandemia, l’iniziativa BCU si è concentrata sul colmare il divario di equità vaccinale. Ogni anno milioni di bambini non ricevono le vaccinazioni essenziali che dovrebbero ricevere prima dell’età di un anno. La maggior parte di loro vive in comunità fragili, colpite da conflitti o con scarsa copertura sanitaria e non recupera mai le vaccinazioni man mano che cresce.

I 36 paesi partecipanti al BCU in Africa e Asia rappresentano attualmente il 60% di tutti i bambini a zero dosi a livello mondiale. Le interruzioni dei programmi di immunizzazione legate alla pandemia hanno aggravato questo problema e, in questi paesi, hanno aggiunto altri milioni di bambini a zero dosi a quelli che già ne erano privi. Per affrontare questo problema, il Big Catch-Up ha guardato oltre la vaccinazione infantile, sfruttando per la prima volta in modo mirato i sistemi di vaccinazione di routine per incidere in modo significativo sulla popolazione globale di bambini più grandi di età compresa tra 1 e 5 anni – definiti “più grandi” perché avrebbero dovuto (già) ricevere vaccini di routine fondamentali prima dell’età di 1 anno – che rimangono vulnerabili a causa delle vaccinazioni mancanti.

La BCU ha promosso l’adozione di sistemi duraturi per identificare, sottoporre a screening, vaccinare e monitorare i tassi di copertura vaccinale in questi bambini più grandi, compresi gli aggiornamenti alle politiche relative all’età di ammissibilità (alla vaccinazione). I paesi hanno inoltre orientato e formato gli operatori sanitari per identificare, sottoporre a screening e vaccinare i bambini non raggiunti nell’ambito dell’assistenza di routine e hanno coinvolto le comunità e la società civile per sostenere gli sforzi di recupero. Ampliando la portata della vaccinazione a milioni di bambini precedentemente non raggiunti e alle loro comunità, e investendo in miglioramenti sistemici, l’iniziativa della BCU ha reso più facile per i paesi garantire che queste popolazioni e altre simili continuino a ricevere servizi sanitari e di vaccinazione essenziali in futuro.

Tra i paesi partecipanti, 12 (Burkina Faso, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Etiopia, Kenya, Madagascar, Mauritania, Niger, Pakistan, Somalia, Togo, Repubblica Unita di Tanzania e Zambia) hanno riportato di aver raggiunto oltre il 60% di tutti i bambini di età inferiore ai 5 anni che non avevano ricevuto alcuna dose e che in precedenza avevano saltato la prima dose di DTP1 (difterite, tetano e pertosse). In Etiopia, oltre 2,5 milioni di bambini che in precedenza non avevano ricevuto alcuna dose hanno ricevuto la prima dose di DTP1. Il Paese ha inoltre somministrato quasi 5 milioni di dosi di vaccino IPV e oltre 4 milioni di dosi di vaccino contro il morbillo, oltre ad altri vaccini fondamentali, a bambini non vaccinati o con vaccinazioni incomplete. Anche i Paesi al di fuori di questo gruppo hanno raggiunto un numero elevato di bambini. In Nigeria, ad esempio, 2 milioni di bambini che in precedenza non avevano ricevuto alcuna dose sono stati raggiunti con il vaccino DTP1 e sono state somministrate 3,4 milioni di dosi di vaccino IPV insieme a milioni di dosi di altri vaccini.

Sebbene questi 36 paesi abbiano ricevuto finanziamenti da Gavi e assistenza tecnica dall’OMS e dall’UNICEF attraverso il BCU, anche molti altri paesi hanno attuato iniziative in questo periodo per accelerare gli sforzi volti a recuperare i bambini non vaccinati e ripristinare i servizi di immunizzazione a seguito delle battute d’arresto causate dalla pandemia.

Uno sguardo alle sfide future: grazie all’iniziativa «Big Catch-Up», per la prima volta in assoluto, i paesi e i partner globali sono riusciti a raggiungere 12,3 milioni di bambini «più grandi» di età compresa tra 1 e 5 anni che non avevano ricevuto alcuna dose di vaccino. Tuttavia, nel 2024, si stima che a livello globale 14,3 milioni di neonati di età inferiore a un anno non abbiano ricevuto nemmeno una dose di vaccino attraverso i programmi di immunizzazione di routine. Nonostante l’iniziativa BCU abbia dimostrato che è possibile compiere progressi grazie alla leadership, agli investimenti mirati e al sostegno, per ridurre il numero annuale di neonati che non vengono vaccinati sarà necessario creare sistemi in grado di raggiungere costantemente le comunità più difficili da raggiungere, in un contesto caratterizzato dall’aumento delle percentuali di natalità, dai conflitti e dagli sfollamenti, dai tagli ai finanziamenti e da sistemi sanitari sotto pressione.

Le conseguenze delle lacune croniche nella vaccinazione di routine sono evidenti. Le epidemie di morbillo, ad esempio, sono in aumento in ogni regione con circa 11 milioni di casi nel 2024, e il numero di paesi che devono affrontare grandi epidemie è quasi triplicato dal 2021. Questo aumento è determinato da persistenti lacune nella vaccinazione contro il morbillo attraverso i programmi di immunizzazione di routine, aggravate dal calo della fiducia nei vaccini in alcune comunità che in precedenza avevano una copertura elevata.

Le campagne di recupero su larga scala richiedono ingenti risorse e dovrebbero costituire solo una misura integrativa volta a colmare le lacune, a complemento delle vaccinazioni di routine. La vaccinazione tempestiva, secondo i calendari vaccinali nazionali, garantisce una protezione ottimale e rimane il modo più sostenibile per tutelare i bambini e le comunità.

I vaccini funzionano per ogni generazione: a metà percorso dell‘Agenda per la vaccinazione 2030 (IA2030) e al centro della strategia di Gavi per il periodo 2026-2030 (Gavi 6.0), la priorità rimane la stessa: raggiungere i bambini che non hanno ricevuto alcuna dose e promuovere l’equità nelle comunità più difficili da raggiungere, in particolare nei paesi alle prese con conflitti, instabilità o sistemi sanitari fragili. Per mantenere questo slancio sarà necessario ampliare gli investimenti nazionali a lungo termine nei programmi di immunizzazione e ottenere impegni affidabili da parte dei partner e dei donatori.

“Le vaccinazioni salvano vite”, ha affermato Catherine Russell, Direttrice generale dell’UNICEF. “Questa iniziativa dimostra cosa è possibile realizzare quando i paesi dispongono delle risorse, degli strumenti e della volontà politica necessari per raggiungere i bambini con vaccini salvavita. Abbiamo recuperato alcuni dei bambini che non hanno ricevuto le vaccinazioni di routine durante la pandemia, ma molti altri rimangono fuori dalla nostra portata. I risultati ottenuti grazie al Big Catch-Up devono essere sostenuti attraverso investimenti in sistemi di immunizzazione solidi e affidabili, specialmente in un momento in cui il morbillo sta tornando a diffondersi.”

“In quanto più grande sforzo internazionale mai intrapreso per raggiungere i bambini non vaccinati con vaccini salvavita, il Big Catch-Up dimostra cosa è possibile realizzare quando i governi, i partner e le comunità collaborano per proteggere i più vulnerabili della società”, ha affermato la dott.ssa Sania Nishtar, CEO di Gavi, l’Alleanza per i Vaccini. “Grazie a questo risultato, non solo milioni di bambini sono ora protetti da malattie prevenibili, ma lo sono anche le loro comunità, per le generazioni a venire.”

“Proteggendo i bambini che non hanno potuto sottoporsi alle vaccinazioni a causa delle interruzioni dei servizi sanitari provocate dal COVID-19, l’iniziativa ‘Big Catch-up’ ha contribuito a contrastare una delle principali conseguenze negative della pandemia”, ha affermato il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Il successo del Big Catch-up è una testimonianza dell’impegno degli operatori sanitari e dei programmi nazionali di immunizzazione, che ora sono meglio attrezzati per individuare e vaccinare i bambini che non sono stati raggiunti dai servizi di routine.”